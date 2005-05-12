Я Никита - верстальщик
Я Никита - являюсь верстальщиком.
Занимаюсь как вёрсткой с нуля, так и внесением правок в рабочие сайты, адаптирую под мобильные устройства.
Веб-разработка для меня не только работа, но и любимое дело. Благодаря этому, заказы выполняю максимально качественно, и добросовестно.
В последние годы занимаюсь саморазвитием.
Мои навыки:
- Верстка (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)
Мои специализации:
- Сайт под ключ
- Правка сайтов
- Адаптивная кроссбраузерная верстка
- Работа с Adobe Photoshop, Figma
В работе ценю: легкий подход, честность
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Портфолио
- Правка HTML письма13 просмотров
- Дизайн Онлайн-магазина15 просмотров
- Дизайн Онлайн-кинотеатра13 просмотров
- Верстка письма HTML / CSS14 просмотров