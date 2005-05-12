Я Никита - верстальщик

Я Никита - являюсь верстальщиком.

Занимаюсь как вёрсткой с нуля, так и внесением правок в рабочие сайты, адаптирую под мобильные устройства.

Веб-разработка для меня не только работа, но и любимое дело. Благодаря этому, заказы выполняю максимально качественно, и добросовестно.

В последние годы занимаюсь саморазвитием.

Мои навыки:

- Верстка (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)

Мои специализации:

- Сайт под ключ

- Правка сайтов

- Адаптивная кроссбраузерная верстка

- Работа с Adobe Photoshop, Figma

В работе ценю: легкий подход, честность