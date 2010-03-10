Делаю хороший дизайн сайтов в стиле Web 2.0

Делаю: баннеры (только gif), "шапки" для сайтов, дизайн сайтов на уровне Web 2.0 , обработку видео и музыки, и еще некоторые вещи связаные с рисованием которые не вошли в список.

Владею: Photoshop CS3, HTML, JavaScript, CSS, Английский язык (не очень хорошо).

Прайс:

Баннер- от 2 $

Дизайн сайта- от 15$

"Шапка"- от 10$

Юзербар- от 2$