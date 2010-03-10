Делаю хороший дизайн сайтов в стиле Web 2.0
Делаю: баннеры (только gif), "шапки" для сайтов, дизайн сайтов на уровне Web 2.0 , обработку видео и музыки, и еще некоторые вещи связаные с рисованием которые не вошли в список.
Владею: Photoshop CS3, HTML, JavaScript, CSS, Английский язык (не очень хорошо).
Прайс:
Баннер- от 2 $
Дизайн сайта- от 15$
"Шапка"- от 10$
Юзербар- от 2$
Портфолио
- Шаблон для DLE.155 просмотров
- Palma Web 2.0194 просмотра
- Баннер для "Тенториум" 3242 просмотра
- На стене212 просмотров
- Кнопка web 2.0150 просмотров
- Анимированный баннер.139 просмотров
- Лето прекрасно!168 просмотров
- Юзербар для любителей пепси195 просмотров
- Юзербар для юзеров Квипа170 просмотров
- Юзербар для юзеров Висты172 просмотра
- Новогодняя картинка с моим ником205 просмотров
- Пафосный юзербар164 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!