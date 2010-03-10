mc_sashko

Давыденко Александр mc_sashko

 
28 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Делаю хороший дизайн сайтов в стиле Web 2.0

Делаю: баннеры (только gif), "шапки" для сайтов, дизайн сайтов на уровне Web 2.0 , обработку видео и музыки, и еще некоторые вещи связаные с рисованием которые не вошли в список.

Владею: Photoshop CS3, HTML, JavaScript, CSS, Английский язык (не очень хорошо).

Прайс:

Баннер- от 2 $

Дизайн сайта- от 15$

"Шапка"- от 10$

Юзербар- от 2$

JavascriptДизайн сайтаHTMLCSSPhotoshopШапка для сайта
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Отзывы заказчиков
muron
Мирон 
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать шаблон для ДЛЕ в стиле интернет журнала
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!