mckolan

Николай mckolan

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
PHP программист

1) Хорошие знания PHP, MySQL, PostgreSQL и JS

2) Работа с фреймворками Kohana, Yii.

3) HTML и CSS

4) Участие в разработке проектов от архитектуры до реализации.

5) Разработка и поддержка проектов на фреймворке Yii 2.0.

6) Работа с REST API.

7) Работа с популярными CMS (Joomla, Drupal)

8) Знание принципов MVC и их использование.

9) Работа с Git.

10) Опыт работы c Linux (Debian/Ubuntu).

11) Опыт работы с системой управления проектами Redmine.

А также: пунктуальность, ответственность, работоспособность, быстрообучаемость, умение работать в команде и готовность изучать новое

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSJoomlaDrupalLinuxUbuntuDebianRESTYiiRedmineGit
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга