PHP программист

1) Хорошие знания PHP, MySQL, PostgreSQL и JS

2) Работа с фреймворками Kohana, Yii.

3) HTML и CSS

4) Участие в разработке проектов от архитектуры до реализации.

5) Разработка и поддержка проектов на фреймворке Yii 2.0.

6) Работа с REST API.

7) Работа с популярными CMS (Joomla, Drupal)

8) Знание принципов MVC и их использование.

9) Работа с Git.

10) Опыт работы c Linux (Debian/Ubuntu).

11) Опыт работы с системой управления проектами Redmine.

А также: пунктуальность, ответственность, работоспособность, быстрообучаемость, умение работать в команде и готовность изучать новое