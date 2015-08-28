PHP программист
1) Хорошие знания PHP, MySQL, PostgreSQL и JS
2) Работа с фреймворками Kohana, Yii.
3) HTML и CSS
4) Участие в разработке проектов от архитектуры до реализации.
5) Разработка и поддержка проектов на фреймворке Yii 2.0.
6) Работа с REST API.
7) Работа с популярными CMS (Joomla, Drupal)
8) Знание принципов MVC и их использование.
9) Работа с Git.
10) Опыт работы c Linux (Debian/Ubuntu).
11) Опыт работы с системой управления проектами Redmine.
А также: пунктуальность, ответственность, работоспособность, быстрообучаемость, умение работать в команде и готовность изучать новое
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