Образование : высшее

Основная специальность : программист

Опыт работы по специальности : 8 лет

Языки : английский

Языки программирования : по роду основной деятельности - C++, Delphi,

Visual Basic, Fox, по совместительству в области веб-программирования -

ASP, Perl, PHP, Java script, верстка и дизайн как должное.

Базы данных - MS SQL, Access, PostgreSQL, Oracle, MySQL.

Графические программы - Adobe Photoshop etc.

За время работы приходилось заниматься разработкой различных

автоматизированных систем как по роду основной деятельности так и

веб-проектов различной степени сложности.