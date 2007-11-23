mcseam

Максим mcseam

 
48 летРоссия/Владимир
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Образование : высшее

Основная специальность : программист

Опыт работы по специальности : 8 лет

Языки : английский

Языки программирования : по роду основной деятельности - C++, Delphi,

Visual Basic, Fox, по совместительству в области веб-программирования -

ASP, Perl, PHP, Java script, верстка и дизайн как должное.

Базы данных - MS SQL, Access, PostgreSQL, Oracle, MySQL.

Графические программы - Adobe Photoshop etc.

За время работы приходилось заниматься разработкой различных

автоматизированных систем как по роду основной деятельности так и

веб-проектов различной степени сложности.

PHPMySQLOraclePostgreSQLDelphiPerl
Отзывы заказчиков
doktoroff
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Система сбора данных из клиентских программ
Задание выполнил хорошо, учел все пожелания. Спасибо за работу!
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, формулирует требования. Своевременная оплата без задержек. Приятно работать.
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