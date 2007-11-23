Образование : высшее
Основная специальность : программист
Опыт работы по специальности : 8 лет
Языки : английский
Языки программирования : по роду основной деятельности - C++, Delphi,
Visual Basic, Fox, по совместительству в области веб-программирования -
ASP, Perl, PHP, Java script, верстка и дизайн как должное.
Базы данных - MS SQL, Access, PostgreSQL, Oracle, MySQL.
Графические программы - Adobe Photoshop etc.
За время работы приходилось заниматься разработкой различных
автоматизированных систем как по роду основной деятельности так и
веб-проектов различной степени сложности.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Задание выполнил хорошо, учел все пожелания. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, формулирует требования. Своевременная оплата без задержек. Приятно работать.