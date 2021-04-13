mdd-inbox

Даниил mdd-inbox

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вёрстка сайтов и посадочных страниц/ Разработка сайтов на Wordpress

Доброго времени суток.

Я занимаюсь вёрсткой сайтов, посадочных страниц, интернет-магазинов.

Уверенно владею HTML, CSS, JavaScript, Wordpress и поэтому с удовольствием выполню ваш заказ.

Обращаясь ко мне вы получите результат точно в срок и по приемлемой цене.

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Знания и навыки:
  • HTML/CSS
  • SASS/SCSS
  • JavaScript (чистый)
  • jQuery
  • Bootstrap 4, 5
  • Flexbox / CSS Grid
  • Адаптивная и отзывчивая вёрстка
  • Вёрстка BEM
  • Gulp, Node.js
  • Wordpress
  • PHP
  • WooComerce
  • React / Redux
  • Photoshop
  • Figma
  • Adobe XD

Контакты: