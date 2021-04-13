Вёрстка сайтов и посадочных страниц/ Разработка сайтов на Wordpress

Доброго времени суток.

Я занимаюсь вёрсткой сайтов, посадочных страниц, интернет-магазинов.

Уверенно владею HTML, CSS, JavaScript, Wordpress и поэтому с удовольствием выполню ваш заказ.

Обращаясь ко мне вы получите результат точно в срок и по приемлемой цене.

Контакты:

HTML/CSS

SASS/SCSS

JavaScript (чистый)

jQuery

Bootstrap 4, 5

Flexbox / CSS Grid

Адаптивная и отзывчивая вёрстка

Вёрстка BEM

Gulp, Node.js

Wordpress

PHP

WooComerce

React / Redux

Photoshop

Figma

Adobe XD

Контакты: