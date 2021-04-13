Вёрстка сайтов и посадочных страниц/ Разработка сайтов на Wordpress
Доброго времени суток.
Я занимаюсь вёрсткой сайтов, посадочных страниц, интернет-магазинов.
Уверенно владею HTML, CSS, JavaScript, Wordpress и поэтому с удовольствием выполню ваш заказ.
Обращаясь ко мне вы получите результат точно в срок и по приемлемой цене.
Контакты:
- e-mail: [email protected]
- telegram: https://t.me/mdd_tg
- HTML/CSS
- SASS/SCSS
- JavaScript (чистый)
- jQuery
- Bootstrap 4, 5
- Flexbox / CSS Grid
- Адаптивная и отзывчивая вёрстка
- Вёрстка BEM
- Gulp, Node.js
- Wordpress
- PHP
- WooComerce
- React / Redux
- Photoshop
- Figma
- Adobe XD
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: https://t.me/mdd_tg
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