mealenadsgn

Алёна mealenadsgn

 
24 годаУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Уникальный дизайн, который работает

Привет! Я начинающий веб дизайнер и у меня есть много идей для воплощения. Ко всем проектам подхожу индивидуально и довожу их до конца. Особое внимание уделяю деталям и дедлайнам проекта. Знаю как создать сайт, который непременно понравится и будет работать на всех устройствах. Отвечаю быстро, готова приступить к работе уже сейчас.

Работа со мной это:

1. Сразу приступаю к работе

2. Творческое решение задач

3. Индивидуальный подход

4. Соблюдаю дедлайны

5. Дизайн который понравится каждому

6. Разумные цены

Примеры работ: https://www.behance.net/mealenadsg5152

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
$75
10 баллов
3 года назад
Дизайн страницы для SPA приложения
Все отлично. Быстро и красиво) Буду обращаться еще
Всегда на связи, быстрая оплата, приятный заказчик)
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