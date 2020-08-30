Уникальный дизайн, который работает
Привет! Я начинающий веб дизайнер и у меня есть много идей для воплощения. Ко всем проектам подхожу индивидуально и довожу их до конца. Особое внимание уделяю деталям и дедлайнам проекта. Знаю как создать сайт, который непременно понравится и будет работать на всех устройствах. Отвечаю быстро, готова приступить к работе уже сейчас.
Работа со мной это:
1. Сразу приступаю к работе
2. Творческое решение задач
3. Индивидуальный подход
4. Соблюдаю дедлайны
5. Дизайн который понравится каждому
6. Разумные цены
Примеры работ: https://www.behance.net/mealenadsg5152
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- MLPanel - analytical service146 просмотров
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
3 года назад
Все отлично. Быстро и красиво) Буду обращаться еще
Ответный отзыв
Всегда на связи, быстрая оплата, приятный заказчик)