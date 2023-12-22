Якісна і завжди у термін верстка HTML, CSS/SCSS, JS, jQuery

Про мене

Вітаю, мене звуть Олена.

Надаю послуги з верстки сайтів різної складності.

Технології:

- HTML, CSS/SCSS, JS, jQuery, Gulp

- React, Redux Toolkit, Typescript

- верстка по BEM, WEBPACK, SASS

-Адаптивність;

-Кросбраузерність;

-Якість;

-Дотримання термінів;



Приймаю оплату на картку ПриватБанку, MonoBank. Буду рада співпраці!

Також ви можете зв'язатися зі мною:

Telegram: @mearbhall

Viber: +380957037644

Skype: mearbhall

E-mail: [email protected]

Phone: 095-703-76-44