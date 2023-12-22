Якісна і завжди у термін верстка HTML, CSS/SCSS, JS, jQuery
Про мене
Вітаю, мене звуть Олена.
Надаю послуги з верстки сайтів різної складності.
Технології:
- HTML, CSS/SCSS, JS, jQuery, Gulp
- React, Redux Toolkit, Typescript
- верстка по BEM, WEBPACK, SASS
-Адаптивність;
-Кросбраузерність;
-Якість;
-Дотримання термінів;
Приймаю оплату на картку ПриватБанку, MonoBank. Буду рада співпраці!
Також ви можете зв'язатися зі мною:
Telegram: @mearbhall
Viber: +380957037644
Skype: mearbhall
E-mail: [email protected]
Phone: 095-703-76-44
Портфолио
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