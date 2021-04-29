Создаю логотипы (если логотип лёгкий то могу в подарок сделать за бесплатно)

Быстро, качественно, недорого

3 СТОЛБА:

1.Быстро, качественно и недорого 1.Работаю быстро, выполняю заказ в кротчайшие сроки.

2.Работаю качественно, довожу проект до логического завершения. 3.Работаю не бесплатно, но всегда готов рассмотреть любой бюджет.

Мое предложение

1. Готов предложить ка лучше

2. Есть примеры работ

3. Легкие заказы могу сделать бесплатно

4. В сети в 9:00 до 21:00

5. Пример логотипа всегда отправлю (если не понравится переделаю)

6. Для удобства общения, готов общаться "в живую" любой месенжер в помощь. ( голосовые сообщение или аудио связь)

Связь со мной

Discord - gnaff#5176

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Viber +380509737612