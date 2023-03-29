medeu_arysh

Медеу medeu_arysh

 
30 летКазахстан/Астана
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Вёрстка сайтов с чистым кодом. HTML5, CSS3, JavaScript, React JS.

Вам нужен фронтенд-разработчик? Поздравляю, вы меня нашли!

  • Я сделаю все возможное и использую все свои навыки, чтобы вы остались довольны моей работой.

  • Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

  • Моя цель — взять ваши макеты, вашу идею или любой другой сайт и превратить их в адаптивный веб-сайт, который радует глаз и конвертирует потенциальных клиентов и продажи для вашего бизнеса.

  • Не стесняйтесь обращаться ко мне. Буду рад обсудить с вами ваш проект!

    E-mail: [email protected]

    Telegram: @medeuserikuly

JavascriptReact