Вёрстка сайтов с чистым кодом. HTML5, CSS3, JavaScript, React JS.
Вам нужен фронтенд-разработчик? Поздравляю, вы меня нашли!
Я сделаю все возможное и использую все свои навыки, чтобы вы остались довольны моей работой.
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Моя цель — взять ваши макеты, вашу идею или любой другой сайт и превратить их в адаптивный веб-сайт, который радует глаз и конвертирует потенциальных клиентов и продажи для вашего бизнеса.
Не стесняйтесь обращаться ко мне. Буду рад обсудить с вами ваш проект!
E-mail: [email protected]
Telegram: @medeuserikuly
Портфолио
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