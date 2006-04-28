mediaflash

Гость mediaflash

 
38 летУкраина
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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Отзывы заказчиков
parovozik
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$300
0 баллов
17 лет назад
Графический редактор на Flash
Сроки сорваны. За день до сдачи заказа ещё отзывался, а потом исчез. E-mail, телефон, приваты (при том что прочитал) но не отвечает. Учитывая, что телефоны принадлежат "студии" http://www.exln.ru, считаю должным выразить анреспект и ей.
patriot
Россия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
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