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Отзывы заказчиков
$300
0 баллов
17 лет назад
Сроки сорваны. За день до сдачи заказа ещё отзывался, а потом исчез. E-mail, телефон, приваты (при том что прочитал) но не отвечает. Учитывая, что телефоны принадлежат "студии" http://www.exln.ru, считаю должным выразить анреспект и ей.
$20
10 баллов
18 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!