Разработка сайтов
Преобразую дизайн Вашего сайта в код, понятный браузеру.
В работе использую следующие технологии:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- jQuery
- Bootstrap 4
- БЭМ
Все проекты верстаются адаптивно, те одинаково хорошо отображаются на всех устройствах
настольных мониторах, планшетах, мобильных телефонах.
Работа сайтов проверяется во всех основных браузерах.
Гарантии:
Даю гарантию на вёрстку 30 дней и быстро исправлю ошибки, обнаруженные после сдачи проекта.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт продавца запчастей для БЕЛАЗа.61 просмотр
- Сайт производителя окон69 просмотров
- Сайт о минидомах71 просмотр
- Сайт Клининговой компании65 просмотров