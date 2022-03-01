Разработка сайтов

Преобразую дизайн Вашего сайта в код, понятный браузеру.

В работе использую следующие технологии:

HTML5

CSS3

JavaScript

jQuery

Bootstrap 4

БЭМ

Для работы с макетами

Все проекты верстаются адаптивно, те одинаково хорошо отображаются на всех устройствах

настольных мониторах, планшетах, мобильных телефонах.

Работа сайтов проверяется во всех основных браузерах.

Гарантии:

Даю гарантию на вёрстку 30 дней и быстро исправлю ошибки, обнаруженные после сдачи проекта.