medkov77

Василий medkov77

 
47 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов

Преобразую дизайн Вашего сайта в код, понятный браузеру.

В работе использую следующие технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript

  • jQuery

  • Bootstrap 4
  • БЭМ
Для работы с макетами : Adobe Photoshop,Adobe Illustrator, Sketch, Figma, CorelDRAW.

Все проекты верстаются адаптивно, те одинаково хорошо отображаются на всех устройствах

настольных мониторах, планшетах, мобильных телефонах.

Работа сайтов проверяется во всех основных браузерах.

Гарантии:

Даю гарантию на вёрстку 30 дней и быстро исправлю ошибки, обнаруженные после сдачи проекта. 

Портфолио