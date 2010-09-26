Александра meduza-gorgonameduza-gorgona
39 летРоссия/Белгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Автор курсовых и дипломных работ
Пишу курсовые и дипломные работы по специальности "социальная работа". Провожу социологические исследования. Создаю презентации к работам. Все работы выполнены качественно (85% на "отлично") и в срок. Опыт работы 2 года.
Пишу художественные статьи на различные тематики. Опыт работы 2,5 года.
Отличное знание ПК и интернет, русского языка и культуры речи, общей психологии.
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Портфолио
- Статья115 просмотров
- Пример курсовой работы1034 просмотра
- Пример дипломной работы864 просмотра
- Пример социологического исследования7512 просмотров
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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