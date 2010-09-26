Автор курсовых и дипломных работ

Пишу курсовые и дипломные работы по специальности "социальная работа". Провожу социологические исследования. Создаю презентации к работам. Все работы выполнены качественно (85% на "отлично") и в срок. Опыт работы 2 года.

Пишу художественные статьи на различные тематики. Опыт работы 2,5 года.

Отличное знание ПК и интернет, русского языка и культуры речи, общей психологии.