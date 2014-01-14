megapro

Иван megapro

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Ретушь фото, Дизайн сайтов

Опыт работы в Adobe Photoshop - 8 лет

Опыт работы в сфере веб-разработки - 4 года

Отзывы заказчиков

Dinfy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта Лазерной клиники
Работа выполнена в срок. Ко всем просьбам и советам прислушивается. Общаться удобно и приятно.
Задачу ставит ясно. Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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smandir
Андрей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сделать иконки для сайта
Иван оперативно справился с заданием. вопросы задавал четко и по существу. буду рад в дальнейшем сотрудничать!
Задачу ставит чётко и понятно. Приятно с такими иметь дело!
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