Ретушь фото, Дизайн сайтов
Опыт работы в Adobe Photoshop - 8 лет
Опыт работы в сфере веб-разработки - 4 года
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
11 лет назад
Работа выполнена в срок. Ко всем просьбам и советам прислушивается. Общаться удобно и приятно.
Ответный отзыв
Задачу ставит ясно. Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$15
10 баллов
11 лет назад
Иван оперативно справился с заданием. вопросы задавал четко и по существу. буду рад в дальнейшем сотрудничать!
Ответный отзыв
Задачу ставит чётко и понятно. Приятно с такими иметь дело!