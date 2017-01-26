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Создание презентаций с уникальным дизайном | Редизайн презентаций | Создание презентаций с ноля

Вся подробная информация и связь со мной по почте - [email protected]

Skype - bumshake42 ﻿

Почта для связи и техзаданий - [email protected]

Оплата - Сбербанк России, PayPal, Яндекс Деньги.

Мои особенности:

Опыт работы с презентациями около года,

Использование всех возможностей PowerPoint для достижения необходимого эффекта,

Присутствие вкуса, никаких слайдов с нагроможденным текстом,

Никаких анимаций в принципе.

Все цены и детали только после просмотра особенностей работы.