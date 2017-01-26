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Создание презентаций с уникальным дизайном | Редизайн презентаций | Создание презентаций с ноля
Вся подробная информация и связь со мной по почте - [email protected]
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Skype - bumshake42
Почта для связи и техзаданий - [email protected]
Оплата - Сбербанк России, PayPal, Яндекс Деньги.
Мои особенности:
- Опыт работы с презентациями около года,
- Использование всех возможностей PowerPoint для достижения необходимого эффекта,
- Присутствие вкуса, никаких слайдов с нагроможденным текстом,
- Никаких анимаций в принципе.
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