meinelust

Михаил meinelust

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Создание презентаций с уникальным дизайном | Редизайн презентаций | Создание презентаций с ноля

Вся подробная информация и связь со мной по почте - [email protected]

Портфолио | Обо мне

Skype - bumshake42 ﻿

Почта для связи и техзаданий - [email protected]

Оплата - Сбербанк России, PayPal, Яндекс Деньги.

Мои особенности:

  • Опыт работы с презентациями около года,
  • Использование всех возможностей PowerPoint для достижения необходимого эффекта,
  • Присутствие вкуса, никаких слайдов с нагроможденным текстом,
  • Никаких анимаций в принципе.
Все цены и детали только после просмотра особенностей работы.