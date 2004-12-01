Требуется разработать дизайн для электронного магазина цифровыми товарами. (Пример: http://music.msn.com, http://allofmp3.com) С элементами Flash анимации. Нарезка не требуется.
- Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $100
Template с http://www.templatemonster.com Движок магазина: http://www.x-cart.com/ - использует SMARTY ENGINE http://smarty.php.net Приблизительная структура магазина: http://melkov.net/files/dev/index.html Разработчик должен быть online минимум раз в день Ознакомтесь с демо версией магазина предварительно. Посмотрите в каком виде Template на templatemonster.comНастройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт19 лет назад
- $100
Проект: CD-DVD магазин Дизайн: TemplateMonster (http://www.templatemonster.com/website-templates/7146.html) Движок: (http://www.x-cart.com/) Требуется адаптировать дизайн к проекту, создать шаблоны (templates) для движка. Движок работает на SMARTY ENGINE. Описание структуры магазина по требованию. Всё - стандартые модули x-carta. Все предоставляется (php код магазина, .psd и html ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $1
Лотерея, основанная на "scratch" карточках, в которой присутствуют начальные элементы adventure / rpg игры, для затягивания клиента. Что нужно: * Хороший, пестрый дизайн a la casino / video games * Движок лотереи (сама лотерея простая - тыкаем ...Разработка игрнет заявокЗакрыт19 лет назад
- $1000
Площадка для продажи "downloadable goods" -catalog -search -shoping cart -digital goods delivery -payment Полное ТЗ высылается по требованиюВеб-программирование6 заявокЗакрыт19 лет назад