Template с http://www.templatemonster.com Движок магазина: http://www.x-cart.com/ - использует SMARTY ENGINE http://smarty.php.net Приблизительная структура магазина: http://melkov.net/files/dev/index.html Разработчик должен быть online минимум раз в день Ознакомтесь с демо версией магазина предварительно. Посмотрите в каком виде Template на templatemonster.com