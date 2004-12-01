mel

Melkov Dmitry mel

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Web Дизайн

    Требуется разработать дизайн для электронного магазина цифровыми товарами. (Пример: http://music.msn.com, http://allofmp3.com) С элементами Flash анимации. Нарезка не требуется.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Адаптировать Template для магазина

    $100

    Template с http://www.templatemonster.com Движок магазина: http://www.x-cart.com/ - использует SMARTY ENGINE http://smarty.php.net Приблизительная структура магазина: http://melkov.net/files/dev/index.html Разработчик должен быть online минимум раз в день Ознакомтесь с демо версией магазина предварительно. Посмотрите в каком виде Template на templatemonster.com

    Настройка сервера/ПО10 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Прикрутить дизайн к SMARY engine

    $100

    Проект: CD-DVD магазин Дизайн: TemplateMonster (http://www.templatemonster.com/website-templates/7146.html) Движок: (http://www.x-cart.com/) Требуется адаптировать дизайн к проекту, создать шаблоны (templates) для движка. Движок работает на SMARTY ENGINE. Описание структуры магазина по требованию. Всё - стандартые модули x-carta. Все предоставляется (php код магазина, .psd и html ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Лотерея / игра с мгновенными выплатами

    $1

    Лотерея, основанная на "scratch" карточках, в которой присутствуют начальные элементы adventure / rpg игры, для затягивания клиента. Что нужно: * Хороший, пестрый дизайн a la casino / video games * Движок лотереи (сама лотерея простая - тыкаем ...

    PHP
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    19 лет назад