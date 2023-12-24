Разработаю чат-бота для вашего бизнеса.

• Создам чат-ботов в Telegram для различных бизнес-целей

• Реализация функционала для сбора контактов с клиентами

• Чат-бот для интернет-магазина позволяет клиентам просматривать товары, делать заказы и получать уведомления о статусе доставки.

• Чат-бот для спа-салона, предоставляющий информацию об услугах, доступное время и возможность записи при получении.

• Чат-бот для продвижения ваших вебинаров и курсов, молодые специалисты получают расписание, материалы и регистрируются на мероприятиях.

• Чат-бот для рассылки сообщений, разрешения отправлять новости, акции и другие сообщения вашим клиентам.

• Чат-бот мини-лендингом, помогающий собирать контактную

информацию о клиентах.

• Чат-бот визитка

• И много другое