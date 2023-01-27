Я автор и дизайнер продуктов, сайтов и приложений

Я автор и дизайнер продуктов, сайтов и приложений.



Создаю под ключ лендинги, блоги и интернет-магазины. Если вам нужно создать сайт с нуля, я составлю текст и адаптивный дизайн, поставлю техническое задание по вёрстке доверенному программисту и проконтролирую выполнение работы.



— Создаю сайты на СМS, фреймворках или чистом коде — подберу подходящее решение под ваш бюджет.

— Работаю на CMS: Wordpress, OpenCart, Tilda, Shopify и других.



Дополнительные услуги: адаптивная и кроссплатформенная верстка, SEO оптимизация, подключение к CRM платформам (например Битрикс или онлайн-чаты), подключение систем оплаты и доставки, настройка безопасности сайта.

Телеграм для связи: @MELLAILE

Портфолио: https://freelance.ua/user/mellaile/

Биханс: https://www.behance.net/mellaile