На данный момент работаю в компании LightSoft и ответственна за неск. высоконагруженных веб-сайтов, общая посещаемость которых около 500 000 чел./день.
Провожу ручное тестирование сайтов на заказ.
* Юзабилити
Анализ удобного использования функций по общепринятым правилам Качественная оценка простоты и комфорта работы с сайтом. Без труда находится нужная информация, не теряясь в функционале и многочисленных страницах. Ресурс должен быть удобным и понятным со всех позиций: текст, навигация, интерфейс, последовательность действий и т.д.
* Кроссбраузерность
Оценка способности сайта охватывать всю возможную целевую аудиторию вне зависимости от того, какие разновидности браузеров ею используются.
* Функциональность
Проверка функций сайта на работоспособность, соответствие спецификации сайта и общепринятым правилам
- основной функционал работает корректно согласно заявленным требованиям
- отсутствие критических и блокирующих багов
- проверка формы на стандартные и общепринятые правила валидации
Проверка на наличие консольных ошибок и предупреждений.
Проверка скорости загрузки страниц и рекомендации по оптимизации.
* SEO
- анализ мета тегов страницы
- проверка графических файлов на соответствие seo-требованиям
- проверка дублей страниц
- анализ внутренней перелинковки страниц
- рекомендациии по https://schema.org
* Безопастность
- проверка авторизации
- пост вредоносного кода в формах
- определение требований парольной политики
- наличие на сайте правовых соглашений для пользователя
- тестирование подбора учетных данных
- тестирование восстановления учетной записи
- тестирование функций сохранения сессии
- проверка полномочий и прав доступа (при наличии таковых и согласовании с заказчиком)
* Smoke тестирование (как отдельный сборный пакет всех видов тестирования на основные критерии)
- WEB - Тестирование http://www.tophotels.ru/397 просмотров