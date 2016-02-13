Я Тестировщик Web – проектов, очень люблю свою сферу деятельности и не останавливаюсь перед открытием новых дверей в своей профессии.

На данный момент работаю в компании LightSoft и ответственна за неск. высоконагруженных веб-сайтов, общая посещаемость которых около 500 000 чел./день.

Провожу ручное тестирование сайтов на заказ.

* Юзабилити

Анализ удобного использования функций по общепринятым правилам Качественная оценка простоты и комфорта работы с сайтом. Без труда находится нужная информация, не теряясь в функционале и многочисленных страницах. Ресурс должен быть удобным и понятным со всех позиций: текст, навигация, интерфейс, последовательность действий и т.д.

* Кроссбраузерность

Оценка способности сайта охватывать всю возможную целевую аудиторию вне зависимости от того, какие разновидности браузеров ею используются.

* Функциональность

Проверка функций сайта на работоспособность, соответствие спецификации сайта и общепринятым правилам

- основной функционал работает корректно согласно заявленным требованиям

- отсутствие критических и блокирующих багов

- проверка формы на стандартные и общепринятые правила валидации

Проверка на наличие консольных ошибок и предупреждений.

Проверка скорости загрузки страниц и рекомендации по оптимизации.

* SEO

- анализ мета тегов страницы

- проверка графических файлов на соответствие seo-требованиям

- проверка дублей страниц

- анализ внутренней перелинковки страниц

- рекомендациии по https://schema.org

* Безопастность

- проверка авторизации

- пост вредоносного кода в формах

- определение требований парольной политики

- наличие на сайте правовых соглашений для пользователя

- тестирование подбора учетных данных

- тестирование восстановления учетной записи

- тестирование функций сохранения сессии

- проверка полномочий и прав доступа (при наличии таковых и согласовании с заказчиком)

* Smoke тестирование (как отдельный сборный пакет всех видов тестирования на основные критерии)