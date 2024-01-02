Гарантия качественного и своевременно выполненного задания !
Здравствуйте!
Меня зовут Юлия.
Помогу в любом деле.
Свободно владею украинским, русским, английским и немецким языками.
Всегда стараюсь усовершенствовать каждый из них, изучая новые поправки и правила.
Имею опыт работы в переводе текстов.
Работаю на результат и на совесть, выполняю заказы быстро, качественно, с гарантией для Вас и по хорошей цене. Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Виникнення ПриватБанку в Українінет просмотров
- The emergence of a monobank in Ukraine1 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
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Ответный отзыв
Все швидко та якісно, дякую