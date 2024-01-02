melnikova29

Юлія Мельникова melnikova29

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Гарантия качественного и своевременно выполненного задания !

Здравствуйте!

Меня зовут Юлия.

Помогу в любом деле.

Свободно владею украинским, русским, английским и немецким языками.

Всегда стараюсь усовершенствовать каждый из них, изучая новые поправки и правила.

Имею опыт работы в переводе текстов.

Работаю на результат и на совесть, выполняю заказы быстро, качественно, с гарантией для Вас и по хорошей цене. Буду рада сотрудничеству!

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marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Все швидко та якісно, дякую
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