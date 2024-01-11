Добрый день! Мы команда ООО "Cherti" по разработке ПО.

В нашем штате 6 профессионалов своего дела для комплексного подхода к разработке приложений/сайтов - front и back для Вашего проекта.



Ниже будет представлен перечень наших услуг.

- Приложения: верстка. Функционал (flutter, React Native, Xamarin)

- Сайт: верстка, подключение к беку, доработки (Vue JS, React, Jquery)

- Программы для ПК (десктоп): Qt, WindowsForms, Flutter

- Бек (сервер, бизнес логика): Node JS (Express js), Python (FastAPI, Django), Golang (go, Gorm)

- Базы данных: MySQL, SQLite, PostgresSQL, Redis, Tarantool, MariaDB

- Боты: телеграм, дискорд, вайбер, ватсап, вк. Все делаем на python/node js/go



Гарантируем скорую сдачу проекта и качественный результат. Будем рады сотрудничеству!



С уважением, project manager Анастасия.