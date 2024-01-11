Добрый день! Мы команда ООО "Cherti" по разработке ПО.
В нашем штате 6 профессионалов своего дела для комплексного подхода к разработке приложений/сайтов - front и back для Вашего проекта.
Ниже будет представлен перечень наших услуг.
- Приложения: верстка. Функционал (flutter, React Native, Xamarin)
- Сайт: верстка, подключение к беку, доработки (Vue JS, React, Jquery)
- Программы для ПК (десктоп): Qt, WindowsForms, Flutter
- Бек (сервер, бизнес логика): Node JS (Express js), Python (FastAPI, Django), Golang (go, Gorm)
- Базы данных: MySQL, SQLite, PostgresSQL, Redis, Tarantool, MariaDB
- Боты: телеграм, дискорд, вайбер, ватсап, вк. Все делаем на python/node js/go
Гарантируем скорую сдачу проекта и качественный результат. Будем рады сотрудничеству!
С уважением, project manager Анастасия.
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