melonie_nastya

Анастасия melonie_nastya

 
25 летУкраина/Херсон
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Опыт работы в копирайте 2 года

Работа будет исполнена качественно и в срок. Свободно владею русским и украинским языками. Есть опыт рерайта и написания SEO-текстов, редакции текстов (ошибки), в том числе их уникальности, тошноты и т.д. При возникновении каких- либо вопросов обращайтесь - отвечу с удовольствием.

Для большего удобства пишите мне на почту: [email protected] (так быстрее отвечу).

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК:

- 1 проект (заказ) - полная оговоренная стоимость;

- 2 проект (заказ) - 7% скидка;

- 3 проект (заказ) - 10% скидка;

- 4 проект (заказ) - 20% скидка.

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ, КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ КО МНЕ ЗА УСЛУГАМИ БОЛЕЕ 4 РАЗ СКИДКА 25% НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!

Отзывы заказчиков
elennotme1
Елена 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
9 баллов
6 лет назад
Написать 20 однотипных текстов
Спасибо за ответсвенный подход к срокам!
В принципе, рекомендую, но первый раз мне заплатили, как полагается, перед этим прислали тексты на редакцию( мой косяк не все ключи вставила). Во-второй раз, проверка длилась долго, а в итоге заплатили меньше. Тексты для исправления мне не прислали, а правили самостоятельно, что как по мне - неправильно.
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