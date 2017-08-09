melonie_nastya

Опыт работы в копирайте 2 года
Работа будет исполнена качественно и в срок. Свободно владею русским и украинским языками. Есть опыт рерайта и написания SEO-текстов, редакции текстов (ошибки), в том числе их уникальности, тошноты и т.д. При возникновении каких- либо вопросов обращайтесь - отвечу с удовольствием.
Для большего удобства пишите мне на почту: [email protected] (так быстрее отвечу).
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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
6 лет назад
Спасибо за ответсвенный подход к срокам!
Ответный отзыв
В принципе, рекомендую, но первый раз мне заплатили, как полагается, перед этим прислали тексты на редакцию( мой косяк не все ключи вставила). Во-второй раз, проверка длилась долго, а в итоге заплатили меньше. Тексты для исправления мне не прислали, а правили самостоятельно, что как по мне - неправильно.