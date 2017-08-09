melonie_nastya

Опыт работы в копирайте 2 года

Работа будет исполнена качественно и в срок. Свободно владею русским и украинским языками. Есть опыт рерайта и написания SEO-текстов, редакции текстов (ошибки), в том числе их уникальности, тошноты и т.д. При возникновении каких- либо вопросов обращайтесь - отвечу с удовольствием.

Для большего удобства пишите мне на почту: [email protected] (так быстрее отвечу).

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК:

- 1 проект (заказ) - полная оговоренная стоимость;

- 2 проект (заказ) - 7% скидка;

- 3 проект (заказ) - 10% скидка;

- 4 проект (заказ) - 20% скидка.

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ, КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ КО МНЕ ЗА УСЛУГАМИ БОЛЕЕ 4 РАЗ СКИДКА 25% НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ!