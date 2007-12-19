Будем знакомы, я - Артем

🧑‍💻 Я специализируюсь на верстке сайтов (html, css, js) уже целых 5 лет! А также умею создавать телеграм ботов на python с библиотеками telebot и aiogram.

⏳ Сайты бывают разной сложности, какие то можно сверстать за несколько часов, какие то и за неделю будет сложно. В среднем у меня выходит 1 страница / 8 часов и по моему такой скорости вполне хватает!

⭐️ Также смогу для вас сделать качественный Telegram Mini App и подключить его к боту!

Цены:

🌐 Сверстать сайт - 7$/час

🤖 Сделать любого бота с использованием библиотек на ваш вкус - 15$/час

🤖 Сделать к боту мини приложение (telegram mini apps) - 10$/час

Портфолио: