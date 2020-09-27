Интернет-маркетолог, специалист настройки рекламы в Google, Facebook/Instagram, YouTube
- Проанализирую ваш сайт и смогу подобрать аудиторию покупателей для вашего товара или услуг;
- Создаю эффективные рекламные объявления которые приведут покупателя к вам и увеличат количество заказов
- Ответственно подхожу к поставленным задачам и беру не более 2-3 проектов.
Профессиональные навыки
- владение методиками оценки рынка (емкости‚ темпов роста‚ сегментации и прогноза рынков);
- умение работать с сервисами Google AdWords, Facebook/Instagram;
- базовые знания HTML и CSS;
- знание графических пакетов;
- умение работать с социальными сетями, блогами, форумами, интернет сообществами;
- умение управлять рекламным бюджетом и рассчитывать эффективность вложений;
- знание современных техник и методов продаж;
- навыки работы с большим объемом информации;
- навыки создания рекламных материалов;
- умение проведения маркетинговых исследований
- навыки работы с компьютерными программами;
- умение глубокого анализа информации;
- умение анализировать динамику продаж и управлять прогнозом продаж;