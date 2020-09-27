menegort

Михаил menegort

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Интернет-маркетолог, специалист настройки рекламы в Google, Facebook/Instagram, YouTube

- Проанализирую ваш сайт и смогу подобрать  аудиторию покупателей для вашего товара или услуг;

- Создаю эффективные рекламные объявления которые приведут покупателя к вам и увеличат количество заказов

- Ответственно подхожу к поставленным задачам и беру не более 2-3 проектов. 

Профессиональные навыки

  • владение методиками оценки рынка (емкости‚ темпов роста‚ сегментации и прогноза рынков);
  • умение работать с сервисами Google AdWords, Facebook/Instagram;
  • базовые знания HTML и CSS;
  • знание графических пакетов;
  • умение работать с социальными сетями, блогами, форумами, интернет сообществами;
  • умение управлять рекламным бюджетом и рассчитывать эффективность вложений;
  • знание современных техник и методов продаж;
  • навыки работы с большим объемом информации;
  • навыки создания рекламных материалов;
  • умение проведения маркетинговых исследований
  • навыки работы с компьютерными программами;
  • умение глубокого анализа информации;
  • умение анализировать динамику продаж и управлять прогнозом продаж;