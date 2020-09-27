Интернет-маркетолог, специалист настройки рекламы в Google, Facebook/Instagram, YouTube

- Проанализирую ваш сайт и смогу подобрать аудиторию покупателей для вашего товара или услуг;

- Создаю эффективные рекламные объявления которые приведут покупателя к вам и увеличат количество заказов

- Ответственно подхожу к поставленным задачам и беру не более 2-3 проектов.

Профессиональные навыки