Графический дизайнер
Привет!
Меня зовут Ира, я занимаюсь графическим дизайном.
Что делаю: разработка логотипов, фирменного стиля, визиток, листовок, флаеров, буклетов, оформление книжной, рекламной и другой полиграфической продукции, так же рисовка иллюстраций.
Работаю в таких программах: Adobe Photoshop, Adope Illustrator, Adobe Indesign, Autocad, основы After Effects.
С радостью воплощу ваши идеи в работу! Скорее пишите мне для заказа. Буду рада сотрудничеству!)
Вот ссылка на мое портфолио: https://www.behance.net/irastar1
Портфолио
- Создание логотипа для бренда свечей2 просмотра
- Инфографики для музыкальной колонки22 просмотра
- Иллюстрации33 просмотра
- Фирменный стиль для мед клиники34 просмотра
- Логотип для фотографа31 просмотр
- Логотип для одежды33 просмотра
- Стиль для бренда свадебных платьев28 просмотров
- Стиль для кондитерской31 просмотр
- Карточки пополнения счета24 просмотра
- Логотип для детской компании19 просмотров
- Логотип для кондитерской18 просмотров
- Разработка упаковки для набора для творчества19 просмотров