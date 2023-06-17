menestralia_248

Ирина Старикова menestralia_248

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер

Привет!

‌Меня зовут Ира, я занимаюсь графическим дизайном.

‌Что делаю: разработка логотипов, фирменного стиля, визиток, листовок, флаеров, буклетов, оформление книжной, рекламной и другой полиграфической продукции, так же рисовка иллюстраций.

‌Работаю в таких программах: Adobe Photoshop, Adope Illustrator, Adobe Indesign, Autocad, основы After Effects.

‌С радостью воплощу ваши идеи в работу! Скорее пишите мне для заказа. Буду рада сотрудничеству!)

Вот ссылка на мое портфолио: https://www.behance.net/irastar1

Портфолио

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