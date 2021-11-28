Кратко о ключевом для задач

Доброго времени суток.

О качествах

Задачи выполняю пунктуально - составляю для себя ТЗ на задачу и по пунктам её выполняю. Пришло с опытом - т.к сильно быстрее и проще. А вероятность ошибок сводится к минимуму.

О навыках

Excel - хорошо разбираюсь + опыт автоматизации процессов через макросы(самый объемный проект был - снизил затраты времени на обработку данных с 110 часов в среднем в ручном режиме(2 недели по 8 часов в день +/-) до 20 минут в автоматическом, после 5 минут настройки)

HTML/CSS - знаю на хорошем уровне. (посещал занятия по программированию)

WordPress/Joomla - создавал на них сайты для себя. С самого нуля до рабочего наполненного сайта статьями уникальными. Так что быстро вникну в какие-то другие проекты завязанные на эти движки.

Хорошо структурирую и систематизирую информацию. Проходил курсы Николая Ягодкина. И регулярно этими навыками пользуюсь последние 5 лет. Освоил большинство лучших программ по интеллект картам - iMindmap/Xmind/Mind Manager/Mindmeister(онлайн версия, удобная для работы в команде).

Photoshop - на хорошем уровне. В прошлом брал заказы по обработки фотографий/создания баннеров/логотипов итд