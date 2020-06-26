UX/UI designer

Рада Вас видеть! Меня зовут Инна, и моя главная задача, как специалиста по интерактивному дизайну, состоит в том, чтобы предоставить вашим пользователям/клиентам, визуальные и интерактивные возможности, способствующие росту вашего бизнеса. В конце концов, создание профессионально выглядящего веб-сайта - это разумная инвестиция в Ваш бизнес.

Мне не только нравится начинать проект с нуля, я так же люблю редактировать и обновлять существующую работу. Каждый проект - это прекрасная возможность воплотить в жизнь новые идеи!

Я имею более 2-х лет опыта в мобильном, веб и графическом дизайне. Работала в агенстве, занимающимся разработкой айти решений для малого и среднего бизнеса, сейчас решила перейти на фриланс.

Пожалуйста, найдите минутку, чтоб посмотреть мои последние работы.