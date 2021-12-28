Здравствуйте! Меня зовут Инна, и моя основная задача как фронтенд разработчика - обеспечить простое и эффективное взаимодействие пользователей с тем, что они видят и используют на веб-сайтах.
Моя работа с Вами разделена на три этапа:
• Планирование
На этапе планирования мы много общаемся, чтобы понять, чего вы ждете от проекта.
Я собираю и анализирую требования, чтобы предоставить качественное решение вовремя и в рамках бюджета.
• Разработка:
Определение структуры и дизайна веб-страниц;
Создание повторно используемого кода (благодаря методологии БЭМ) для дальнейшей поддержки сайта;
Разработка новых ориентированных на пользователя функций;
Использование разных языков разметки для написания веб-страниц;
Создавайте каскадные таблицы стилей (CSS), адаптированные к другим браузерам и платформам;
Соответствие графическим стандартам и брендингу во всем интерфейсе продукта;
• Поддержка
Всегда онлайн, так как полностью погружаюсь в проект и сижу за ним 24/7, что позволяет быстро и качественно решать любые вопросы.
Обеспечиваю послепродажную поддержку и обслуживание продукта, позволяя вам постоянно улучшать качество продукта.
Исход:
Вы получите качественную продукцию, полностью отвечающую потребностям вашего бизнеса.
Я могу помочь создать:
• Целевые страницы;
• Интернет-магазины;
• Многостраничные сайты;
• прототипы;
• Блог;
• Выполнение необычных элементов дизайна;
В своей работе я использую:
- HTML5 / CSS3;
- JavaScript;
- jQuery;
- методология БЭМ;
- Препроцессор;
Дополнительно:
- Figma;
- Photoshop;
- Sketch;
У меня также есть опыт разработки UI / UX. Если у вас возникли проблемы с версткой / структурой или не до конца сформированным техническим заданием, буду рада помочь.
Портфолио
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