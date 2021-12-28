Здравствуйте! Меня зовут Инна, и моя основная задача как фронтенд разработчика - обеспечить простое и эффективное взаимодействие пользователей с тем, что они видят и используют на веб-сайтах.

Моя работа с Вами разделена на три этапа:

• Планирование

На этапе планирования мы много общаемся, чтобы понять, чего вы ждете от проекта.

Я собираю и анализирую требования, чтобы предоставить качественное решение вовремя и в рамках бюджета.

• Разработка:

Определение структуры и дизайна веб-страниц;

Создание повторно используемого кода (благодаря методологии БЭМ) для дальнейшей поддержки сайта;

Разработка новых ориентированных на пользователя функций;

Использование разных языков разметки для написания веб-страниц;

Создавайте каскадные таблицы стилей (CSS), адаптированные к другим браузерам и платформам;

Соответствие графическим стандартам и брендингу во всем интерфейсе продукта;

• Поддержка

Всегда онлайн, так как полностью погружаюсь в проект и сижу за ним 24/7, что позволяет быстро и качественно решать любые вопросы.

Обеспечиваю послепродажную поддержку и обслуживание продукта, позволяя вам постоянно улучшать качество продукта.

Исход:

Вы получите качественную продукцию, полностью отвечающую потребностям вашего бизнеса.

Я могу помочь создать:

• Целевые страницы;

• Интернет-магазины;

• Многостраничные сайты;

• прототипы;

• Блог;

• Выполнение необычных элементов дизайна;

В своей работе я использую:

- HTML5 / CSS3;

- JavaScript;

- jQuery;

- методология БЭМ;

- Препроцессор;

Дополнительно:

- Figma;

- Photoshop;

- Sketch;

У меня также есть опыт разработки UI / UX. Если у вас возникли проблемы с версткой / структурой или не до конца сформированным техническим заданием, буду рада помочь.