mercedesfahrer

Гость mercedesfahrer

 
63 годаГермания
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Онлайн игры

    $2500

    Хочу заказать разработку онлайн игры (наподобие www.imperz.ru )или сделать клон. Или готов купить готовую.тз нету если тз нужно обизательно что именно надо. авансы неплочу оплата черес веблансер по факту.

    Разработка игр15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Копия почтовика

    $500

    Копия проекта wmmail.ru можно без особого дизайна оплата от 250 до 500 доллоров заявки принимаю только в асе 289302546

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Wmmails

    $500

    копия wmmail.ru диз можно свой. тз нет. оплата черес веблансер по договору без авансов. черес Безопасные сделки.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Есть заказ на создание звёздной online игры.

    $1000

    Есть заказ на создание звёздной online игры. копия с небольшими добавками http://w1w.imperz.ru оставляйте свои заявки и асю или пишите на мыло . оплата с использованием безопосных зделок черес weblancer. языки английский и русский

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание online игры

    $1000

    Есть заказ на создание звёздной online игры. копия с небольшими добавками http://w1w.imperz.ru ТЗ пока нет. ася 289302546

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Wmmails

    $500

    копия проекта wmmail.ru можно без особого дизайна оплата от 250 до 500 доллоров ответ в асю 289302546 или сдесь

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад