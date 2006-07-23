mercedesfahrer

Хочу заказать разработку онлайн игры (наподобие www.imperz.ru )или сделать клон. Или готов купить готовую.тз нету если тз нужно обизательно что именно надо. авансы неплочу оплата черес веблансер по факту.
- $2500Разработка игр15 заявокЗакрыт17 лет назад
полное тз игры www.imperz.ru оплата от 10 до 50 долРазработка игр3 заявкиЗакрыт17 лет назад
клон проекта wmmail.ru оплата по договорённости и без авансов. заявки принимаю только в асе 289302546Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Копия проекта wmmail.ru можно без особого дизайна оплата от 250 до 500 доллоров заявки принимаю только в асе 289302546Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
копия wmmail.ru диз можно свой. тз нет. оплата черес веблансер по договору без авансов. черес Безопасные сделки.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Есть заказ на создание звёздной online игры. копия с небольшими добавками http://w1w.imperz.ru оставляйте свои заявки и асю или пишите на мыло . оплата с использованием безопосных зделок черес weblancer. языки английский и русскийСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Есть заказ на создание звёздной online игры. копия с небольшими добавками http://w1w.imperz.ru ТЗ пока нет. ася 289302546Разработка игр2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
копия проекта wmmail.ru можно без особого дизайна оплата от 250 до 500 доллоров ответ в асю 289302546 или сдесьСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад