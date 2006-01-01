Сайт www.subota.info - нужна переделка дизайна. Для дизайнеров с Украины, Киева. Желательно, чтобы можно было хотя бы просмотреть макет дизайна. Рассмотрим все предложения.
Дизайн сайтов27 заявок
Закрыт
17 лет назад
Сайт www.subota.info - нужна переделка дизайна. Для дизайнеров с Украины, Киева. Желательно, чтобы можно было хотя бы просмотреть макет дизайна. Рассмотрим все предложения.
Нужен "механизм" электронного журнала: добавление новых статей, удаление старых в архив и упорядочивание, разбиение по разделам. Конкретнее в прееписке.