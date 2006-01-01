meriamon

Гость meriamon

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта

    Сайт www.subota.info - нужна переделка дизайна. Для дизайнеров с Украины, Киева. Желательно, чтобы можно было хотя бы просмотреть макет дизайна. Рассмотрим все предложения.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Элекронный журнал

    Нужен "механизм" электронного журнала: добавление новых статей, удаление старых в архив и упорядочивание, разбиение по разделам. Конкретнее в прееписке.

    Веб-программирование36 заявок
    Закрыт
    18 лет назад