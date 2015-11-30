Требуется перевести 3 небольших e-mail обращения к покупателю на 4х Европейских языках с Английского:Английский - НемецкийАнглийский - ФранцузскийАнглийский - ИспанскийАнглийский - ИтальянскийКаковы сроки и цены?Спасибо!
- Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $120
Верстка сайта на англоязычный рынок.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип для бренда My Travel Up ( товары для людей, которые любят путешествовать ) Наш слоган - Think about the travel, we will think about things ( его указывать не нужно) Бренд на американский ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Необходимо разработать логотип для рынка Америки - [b]Cozy House [/b] (Бренд товаров для дома, премиум-класса ) Победитель будет разрабатывать всю дальнейшею айдентику для бренда. Мы огласим победителя в конце данного конкурса, с соответствующим вознаграждением 50$ за первое место. Подробное ...Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание сайта Свадебного Бутика (интернет - магазин)Интернет-магазины15 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать дизайн сайта для Свадебного Бутика. Ориентированное ТЗ прикреплено. За подробностями в личку ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1OTLQPjWWlgmH73cdKE5RBiOzKvUVHwB2_f_IWOgkgzY/edit?usp=sharingДизайн сайтов61 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
iHubr - бренд коннекторов переходников премиум класса на рынке США. Необходимо улучшить продажную страницу. -Отредактировать продающий текст ( вычитать текст на предмет ошибок и + вычитать текст на картинках) -Использовать технику продающего коопирайтинга. Текст на странице надо улучшить не только на ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для iHubr (бренд коннекторов переходников премиум класса, как пример USB. ) Победитель будет разрабатывать всю дальнейшею айдентику для бренда. Мы огласим победителя в конце данного конкурса, с соответствующим вознаграждением 50$ за первое место. Подробное ТЗ ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад