merkyleva

Юлия Меркульева merkyleva

 
32 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$34
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта
Спасибо за проект, все прошло отлично!
Отлично!
Ответный отзыв
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$34
10 баллов
6 лет назад
Перевести 3 небольших e-mail обращения с Английского на 4е Евро языка
Надежный, приятный в общении заказчик, четкое ТЗ, оплата без задержек. Рекомендуем!
Спасибо! Все вовремя!
Ответный отзыв
happymedesign
Наталия 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип. Конкурс до понедельника (вечера)!
Юлия приятный в общении человек и порядочный заказчик! Лучшего партнёра для лёгкого и слаженного сотрудничества трудно встретить) Было очень легко с вами работать! Мои наилучшие рекомендации.
Наталия, спасибо за отличную работу! Было очень приятно с Вами работать. Вы создали замечательный логотип для нас. Отлично проработали все детали, учли мои пожелания, и быстро внесли все коррективы. Наталия, отличный специалист! Рекомендую!
Ответный отзыв
Lanya1
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа для iHubr (бренд переходников премиум класса)
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо!
Отлично!
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