Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я занимаюсь дизайном.
Готов разработать для вас минималистичный и запоминающийся логотип, связав весь основной ассоциативный ряд рода деятельности компании.
Создание фирменного стиля:
- Логотипы
- Визитки
- Постеры и баннеры
- Брошюры (буклеты, листовки, флаеры)
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Портфолио
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