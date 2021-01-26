Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я занимаюсь дизайном.

Готов разработать для вас минималистичный и запоминающийся логотип, связав весь основной ассоциативный ряд рода деятельности компании.

Создание фирменного стиля:

- Логотипы

- Визитки

- Постеры и баннеры

- Брошюры (буклеты, листовки, флаеры)