mex1986fox

PHP junior разработчик

- пишу на PHP7 (ООП), JavaScript, CSS, SQL,

- изучал фреймворк ZF 3, есть самопис на MVC платформе,

- могу развернуть сервер Ubuntu + Apache + MySQL + PHP (LAMP),

- так же Ubuntu + nginx + PostgreSQL + PHP fpm,

- мой первый сайт на самописном фреймфорке www.carwiz.ru ,

- сейчас изучаю yii2.

Ничего лишнего не написал и не приукрасил.

Хочу развиваться в WEB разработке и просто быть полезным!