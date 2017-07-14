mex1986fox

Есть сайт www.carwiz.ru Можно ли его поднять в топ10? И за сколько вы это сделаете?
Поисковые системы (SEO)17 заявок
Закрыт
6 лет назад
- пишу на PHP7 (ООП), JavaScript, CSS, SQL,
- изучал фреймворк ZF 3, есть самопис на MVC платформе,
- могу развернуть сервер Ubuntu + Apache + MySQL + PHP (LAMP),
- так же Ubuntu + nginx + PostgreSQL + PHP fpm,
- мой первый сайт на самописном фреймфорке www.carwiz.ru ,
- сейчас изучаю yii2.
Ничего лишнего не написал и не приукрасил.
Хочу развиваться в WEB разработке и просто быть полезным!
Есть сайт www.carwiz.ru Можно ли его поднять в топ10? И за сколько вы это сделаете?