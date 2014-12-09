Веб разработка любой сложности (от струн до танка)

Занимаюсь веб разработкой уже более 8 лет.С некоторыми моими работами можно ознакомиться по ссылке http://dialexmarket.ru/#portfolioДолгое время работал в среде форексного брокера, разрабатывая личные кабинеты для торговых систем. В данный момент разрабатываю CRM систему для кредитно-финансового рынка. Знаю и понимаю, как должен выглядеть и работать личный кабинет, сайт или магазин с точки зрения юзабилити и функциональных возможностей.

Навыки и возможности:

1) Отличное знание CSS, HTML, JS (Jquery в том числе), Photoshop , Illustrator

2) Свободное программирование на PHP , Python, JS

3) Знание и понимание особеностей современных трендов в дизайне

4) Большой опыт в разработке интерфейсов

5) Умение создавать адаптиыне интерфейсы

Предлагаю:

1) Разработка сайтов, посадочных страниц, интернет магазигов, CRM систем под ключ

2) Оптимизацию текущего сайта, перенос его с готовых движков на узко профильные решения под клиента

3) Редизайн

4) Разработка фирменного стиля (полный бренд бук)

5) Поддержка и обслуживание