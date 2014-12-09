Занимаюсь веб разработкой уже более 8 лет.С некоторыми моими работами можно ознакомиться по ссылке http://dialexmarket.ru/#portfolioДолгое время работал в среде форексного брокера, разрабатывая личные кабинеты для торговых систем. В данный момент разрабатываю CRM систему для кредитно-финансового рынка. Знаю и понимаю, как должен выглядеть и работать личный кабинет, сайт или магазин с точки зрения юзабилити и функциональных возможностей.
Навыки и возможности:
1) Отличное знание CSS, HTML, JS (Jquery в том числе), Photoshop, Illustrator
2) Свободное программирование на PHP, Python, JS
3) Знание и понимание особеностей современных трендов в дизайне
4) Большой опыт в разработке интерфейсов
5) Умение создавать адаптиыне интерфейсы
Предлагаю:
1) Разработка сайтов, посадочных страниц, интернет магазигов, CRM систем под ключ
2) Оптимизацию текущего сайта, перенос его с готовых движков на узко профильные решения под клиента
3) Редизайн
4) Разработка фирменного стиля (полный бренд бук)
5) Поддержка и обслуживание