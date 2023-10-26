mh_abdurahimovv

Визуальный Волшебник Веба: Превратите Ваши Идеи в Реальность!

Приветствую вас! Я – профессиональный верстальщик, готовый превратить ваши идеи в жизнь через уникальные и адаптивные веб-сайты. Моя цель – сделать ваш онлайн-проект выдающимся!



Моя профессиональная карьера началась в крупной компании, но недавно я принял решение стать независимым фрилансером. Теперь моя цель – сосредоточить всю мою энергию и опыт на создании выдающихся веб-сайтов для клиентов, которые делят мою страсть к качеству и инновациям.



Сотрудничество со мной – это:

🌟 50% скидка на все заказы, только сегодня! Сэкономьте, не уступая в качестве.

💼 Бесплатные доработки. Ваше удовлетворение – важнейшее для меня.

💎 Каждый сайт – это произведение искусства. Я объединяю эстетику и функциональность, чтобы создать уникальные веб-шедевры.



Я разделяю вашу страсть к проектам и понимаю их уникальность. Мой опыт помогает создавать сайты, которые сочетают ваши идеи и современные требования.



Что я умею:

🖥️ Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Чистый и понятный код – моя стандартная практика.

🎨 Верстка из макетов PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD. Поддерживаю разнообразные форматы.

📊 Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина. Ваш сайт будет идеально отображаться на всех устройствах.

🌟 CSS3\JS анимация сайтов. Придайте вашему сайту динамичность.

🔧 Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов. Для вашего успеха в онлайне.



Со мной работать удобно:

🚀 Готов начать сразу.

🕒 Всегда соблюдаю сроки.

📧 Предоставляю консультации по дизайну.

💰 Не беру предоплату.*



Моя гарантия:

🤝 Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

✅ Ответственность. Готов приступить уже сегодня и всегда довожу дело до конца. Все вопросы и пожелания приветствуются, и они включены в стоимость работ.



Контактная информация:

Если вам нужна верстка, которая выделит вас из толпы, давайте начнем! Разделим ваши идеи с миром через совершенные веб-решения.лит вас из толпы, давайте начнем!