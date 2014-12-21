mi1ami1a

Людмила mi1ami1a

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность — Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, IE 8+.
  • Блочная верстка, фиксированная / резиновая.
  • Адаптивная верстка — без CSS фреймворков или с использованием Bootstrap, Foundation, кроссбраузерность от IE 9+.
  • responsive-верстка
  • landing page
  • Реализация Parallax Scrolling.
  • Graceful Degradation.
  • Подключение / адаптация / правка плагинов.
  • Pixel Perfect.
  • LESS
  • БЭМ
в общем я с удовольствием реализую самые смелые фантазии вашего дизайнера
HTML-верстка
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$4/час
от $10от 1 дня
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