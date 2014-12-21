HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность — Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, IE 8+.

Блочная верстка, фиксированная / резиновая.

Адаптивная верстка — без CSS фреймворков или с использованием Bootstrap, Foundation, кроссбраузерность от IE 9+.

responsive-верстка

landing page

Реализация Parallax Scrolling.

Graceful Degradation.

Подключение / адаптация / правка плагинов.

Pixel Perfect.

LESS

БЭМ

в общем я с удовольствием реализую самые смелые фантазии вашего дизайнера