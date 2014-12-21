- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность — Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, IE 8+.
- Блочная верстка, фиксированная / резиновая.
- Адаптивная верстка — без CSS фреймворков или с использованием Bootstrap, Foundation, кроссбраузерность от IE 9+.
- responsive-верстка
- landing page
- Реализация Parallax Scrolling.
- Graceful Degradation.
- Подключение / адаптация / правка плагинов.
- Pixel Perfect.
- LESS
- БЭМ
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HTML-верстка
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