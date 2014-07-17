Контент-менеджер
Работаю в онлайн 4 года.
Опыт наполнения интернет-магазинов на Bitrix, Magento, Joomla, OpenCart, WebAssist, Shop-Script 5 и др.
Пишу уникальные описания товаров, рерайт. Постоянно совершенствую навыки и ищу новую информацию в сфере копирайтинга.
Умею работать в графических редакторах - базовые навыки.
Опыт верстки: WordPress. Хорошо знакома с системами ЯндексДирект и Google Adwords, есть понимание принципов seo.
Подбор ключевых слов, написание текстов.
Образование высшее.
Открыта к диалогу к заказчику, есть чувство стиля текста, поправки к работе воспринимаю адекватно.
Высокая финансовая мотивация - фриланс как основной источник дохода.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$23
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
11 лет назад
PrestaShop
Великолепный контент-менеджер! Внимательный, пунктуальный, работоспособный (больше 120 позиций в день). Работой очень доволен.
Ответный отзыв
Евгений - отличный заказчик! Постоянно на связи, оперативно отвечает на вопросы по ходу работы, ясно ставит задачи и сроки выполнения, оплата вовремя.