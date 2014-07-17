mia9781

Ануза mia9781

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контент-менеджер

Работаю в онлайн 4 года.

Опыт наполнения интернет-магазинов на Bitrix, Magento, Joomla, OpenCart, WebAssist, Shop-Script 5 и др.

Пишу уникальные описания товаров, рерайт. Постоянно совершенствую навыки и ищу новую информацию в сфере копирайтинга.

Умею работать в графических редакторах - базовые навыки.

Опыт верстки: WordPress. Хорошо знакома с системами ЯндексДирект и Google Adwords, есть понимание принципов seo.

Подбор ключевых слов, написание текстов.

Образование высшее.

Открыта к диалогу к заказчику, есть чувство стиля текста, поправки к работе воспринимаю адекватно.

Высокая финансовая мотивация - фриланс как основной источник дохода.

Отзывы заказчиков

sitjey
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Контент-менеджер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
regtaim
Мур 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$23
10 баллов
10 лет назад
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Djek07
49 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Наполнить интернет магазин
PrestaShop
Великолепный контент-менеджер! Внимательный, пунктуальный, работоспособный (больше 120 позиций в день). Работой очень доволен.
Евгений - отличный заказчик! Постоянно на связи, оперативно отвечает на вопросы по ходу работы, ясно ставит задачи и сроки выполнения, оплата вовремя.
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