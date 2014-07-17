Контент-менеджер

Работаю в онлайн 4 года.

Опыт наполнения интернет-магазинов на Bitrix, Magento, Joomla, OpenCart, WebAssist, Shop-Script 5 и др.

Пишу уникальные описания товаров, рерайт. Постоянно совершенствую навыки и ищу новую информацию в сфере копирайтинга.

Умею работать в графических редакторах - базовые навыки.

Опыт верстки: WordPress. Хорошо знакома с системами ЯндексДирект и Google Adwords, есть понимание принципов seo.

Подбор ключевых слов, написание текстов.

Образование высшее.

Открыта к диалогу к заказчику, есть чувство стиля текста, поправки к работе воспринимаю адекватно.

Высокая финансовая мотивация - фриланс как основной источник дохода.