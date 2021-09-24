Я решаю задачи, которые помогают бизнесу расти и приносят деньги моим клиентам, а не просто рисую красивые картинки :)
О себе:
Занимаюсь графическим дизайном более 4-х лет, постоянно изучаю новые тенденции и повышаю свой уровень, имею опыт работы с клиентами со всего мира. Разрабатываю: логотипы, фирменные стили, иллюстрации, полиграфическую продукцию.
Доверив мне свой проект вы получаете: анализ вашей проектной ситуации, профессиональный подход к разработке и, как следствие, дизайн высокого качества с учетом трендов.
Я заинтересована в результате также, как и мои клиенты, и всегда довожу проекты до конца.
Гарантии:
- Качественная работа;
- Профессиональный подход;
- Соблюдение сроков;
- Обратная связь;
- Конструктивное общение;
От Вас:
- Заполнение брифа (желательно по звонку), или техническое задание;
- Предоплата 50%;
- Оплата остатка суммы, обмен отзывами;
- Анализ рынка и конкурентов;
- Разработка дизайна;
- Обсуждение, правки;
- Отправка файлов для web и печати ;
- Отзыв;
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Портфолио
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