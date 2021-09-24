Я решаю задачи, которые помогают бизнесу расти и приносят деньги моим клиентам, а не просто рисую красивые картинки :)

О себе:

Занимаюсь графическим дизайном более 4-х лет, постоянно изучаю новые тенденции и повышаю свой уровень, имею опыт работы с клиентами со всего мира. Разрабатываю: логотипы, фирменные стили, иллюстрации, полиграфическую продукцию.

Доверив мне свой проект вы получаете: анализ вашей проектной ситуации, профессиональный подход к разработке и, как следствие, дизайн высокого качества с учетом трендов.

Я заинтересована в результате также, как и мои клиенты, и всегда довожу проекты до конца.

Гарантии:

Качественная работа;

Профессиональный подход;

Соблюдение сроков;

Обратная связь;

Конструктивное общение;

От Вас:

Заполнение брифа (желательно по звонку), или техническое задание;

Предоплата 50%;

Оплата остатка суммы, обмен отзывами;

От меня: