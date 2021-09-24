mia_bbk

Марина Бойко mia_bbk

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Я решаю задачи, которые помогают бизнесу расти и приносят деньги моим клиентам, а не просто рисую красивые картинки :)

О себе:

Занимаюсь графическим дизайном более 4-х лет, постоянно изучаю новые тенденции и повышаю свой уровень, имею опыт работы с клиентами со всего мира. Разрабатываю: логотипы, фирменные стили, иллюстрации, полиграфическую продукцию.

Доверив мне свой проект вы получаете: анализ вашей проектной ситуации, профессиональный подход к разработке и, как следствие, дизайн высокого качества с учетом трендов.

Я заинтересована в результате также, как и мои клиенты, и всегда довожу проекты до конца. 

Гарантии:

  • Качественная работа;
  • Профессиональный подход;
  • Соблюдение сроков;
  • Обратная связь;
  • Конструктивное общение;
Порядок работы:

От Вас:

  • Заполнение брифа (желательно по звонку), или техническое задание;
  • Предоплата 50%;
  • Оплата остатка суммы, обмен отзывами;
От меня:

  • Анализ рынка и конкурентов;
  • Разработка дизайна;
  • Обсуждение, правки;
  • Отправка файлов для web и печати ;
  • Отзыв;