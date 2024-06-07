miamotokeiko

Асет miamotokeiko

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайн Логотипов ©&#65039; | Иллюстрации &#128021; | Стикеры &#128049;

ОБО МНЕ

Я - графический дизайнер. Мне нравится воплощать в жизнь наполненные смыслом минималистичные логотипы, но в то же время я обладаю хорошей художественной базой, что помогает мне исполнять любые ваши пожелания.

Умею рисовать, поэтому с радостью возьмусь за сложные задачи в которых необходимы навыки иллюстратора.

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.

  • Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.

  • Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

  • Телеграм: @say_nope_or_die

  • Инстаграм: @say_nope_or_die

  • Почта: [email protected]

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!