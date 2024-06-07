miamotokeiko

Дизайн Логотипов ©️ | Иллюстрации 🐕 | Стикеры 🐱

ОБО МНЕ

Я - графический дизайнер. Мне нравится воплощать в жизнь наполненные смыслом минималистичные логотипы, но в то же время я обладаю хорошей художественной базой, что помогает мне исполнять любые ваши пожелания.

Умею рисовать, поэтому с радостью возьмусь за сложные задачи в которых необходимы навыки иллюстратора.

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.

Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.

Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.

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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!