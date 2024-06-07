miamotokeiko

Дизайн Логотипов ©️ | Иллюстрации 🐕 | Стикеры 🐱
ОБО МНЕ
Я - графический дизайнер. Мне нравится воплощать в жизнь наполненные смыслом минималистичные логотипы, но в то же время я обладаю хорошей художественной базой, что помогает мне исполнять любые ваши пожелания.
Умею рисовать, поэтому с радостью возьмусь за сложные задачи в которых необходимы навыки иллюстратора.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.
Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.
Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ
Телеграм: @say_nope_or_die
Инстаграм: @say_nope_or_die
Почта: [email protected]
БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!