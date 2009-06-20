Я человек: ночная, срочная работа оплачивается дополнительно
Я суеверный: 40%-ая предоплата (СБС-ом тоже совершенно не брезгую :) )
Я щепетильный: работа только по нормальному, человеческому ТЗ.
Я эгоист: делаю работу не только для клиента, но и для себя. А себе я плохо не сделаю никогда (:
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Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
15 лет назад
Описать словами этого человека сложная задача... В общем просто гениальный дизайнер, не загибающий палку по цене. Задачу понял с полуслова, быстренько выполнил и подкорректировал, причем все эти действия без лишних вопросов. Спасибо за прекрасную работу! Всем рекомендую.