Я человек: ночная, срочная работа оплачивается дополнительно

Я суеверный: 40%-ая предоплата (СБС-ом тоже совершенно не брезгую :) )

Я щепетильный: работа только по нормальному, человеческому ТЗ.

Я эгоист: делаю работу не только для клиента, но и для себя. А себе я плохо не сделаю никогда (: