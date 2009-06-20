miaw-miaw

Ставров miaw-miaw

 
37 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Я человек: ночная, срочная работа оплачивается дополнительно

Я суеверный: 40%-ая предоплата (СБС-ом тоже совершенно не брезгую :) )

Я щепетильный: работа только по нормальному, человеческому ТЗ.

Я эгоист: делаю работу не только для клиента, но и для себя. А себе я плохо не сделаю никогда (:

Отзывы заказчиков
sergge
Сергей 
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
9 баллов
8 лет назад
Логотип, шапка сайта, DVD и CD обложки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
psobolev
39 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Дизайн листовки А3 и флаера.
Описать словами этого человека сложная задача... В общем просто гениальный дизайнер, не загибающий палку по цене. Задачу понял с полуслова, быстренько выполнил и подкорректировал, причем все эти действия без лишних вопросов. Спасибо за прекрасную работу! Всем рекомендую.