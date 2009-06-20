Дизайн листовки А3 и флаера.

Приветствую коллеги!

В общем необходимо разработать дизайн черно-белой листовки А3 формата для расклейки по городу, это будет реклама тематической пати - электроданс. А так же разработать цветной флаер размером 10*5.

Сверхъестественного и мега крутого я не прошу, дизайн нужен простенький, аккуратный и со вкусом.

В прикрепленном архиве Вы найдете образцы, которые мы использовали для первой пати. почему не используем для второй? Просто необходимо разнообразие, да и все таки хочется сделать что-то свое.

Название пати так и остается "Go! ElectrO", только уже без использования феникса, так как если на первой был действительно упор на тектоник, то на второй пати уже упор немного в другую сторону.

Бюджет небольшой, я бы даже сказал очень маленький, но думаю что данная работа подойдет новичкам, тем более я выше написал что ничего сверхъестественного не прошу.

PS Если Вам интересен проект, прошу отписывать по человечески, а не "+" и тд. то есть напишите пару слов о том, как Вы себе это представляете, цену и срок.