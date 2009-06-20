Дизайн листовки А3 и флаера.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок216 просмотров

Приветствую коллеги!

В общем необходимо разработать дизайн черно-белой листовки А3 формата для расклейки по городу, это будет реклама тематической пати - электроданс. А так же разработать цветной флаер размером 10*5.

Сверхъестественного и мега крутого я не прошу, дизайн нужен простенький, аккуратный и со вкусом.

В прикрепленном архиве Вы найдете образцы, которые мы использовали для первой пати. почему не используем для второй? Просто необходимо разнообразие, да и все таки хочется сделать что-то свое.

Название пати так и остается "Go! ElectrO", только уже без использования феникса, так как если на первой был действительно упор на тектоник, то на второй пати уже упор немного в другую сторону.

Бюджет небольшой, я бы даже сказал очень маленький, но думаю что данная работа подойдет новичкам, тем более я выше написал что ничего сверхъестественного не прошу.

PS Если Вам интересен проект, прошу отписывать по человечески, а не "+" и тд. то есть напишите пару слов о том, как Вы себе это представляете, цену и срок.

16 лет назад
psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

miaw-miaw
Ставров 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Описать словами этого человека сложная задача... В общем просто гениальный дизайнер, не загибающий палку по цене. Задачу понял с полуслова, быстренько выполнил и подкорректировал, причем все эти действия без лишних вопросов. Спасибо за прекрасную работу! Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

miaw-miaw
Ставров 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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