Добрый день! Нужно создать рекламку интернет-магазин размера А4 (горизонтально) для размещения в маршрутных такси города. Цветовая гамма желательно должна соответствовать сайту (конечно для узнаваемости). Сайт smart . mk . ua. Привествуется использование слогана (его ...
Визитка в стиле выдачи Яндекса
Требуется макет визитки в стиле выдачи Яндекса. Векторный формат.
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