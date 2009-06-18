Визитка в стиле выдачи Яндекса

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок314 просмотров

Требуется макет визитки в стиле выдачи Яндекса. Векторный формат.

16 лет назад
kimbee
47 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
$10
1 день
Спасибо огромное ! То что требовалось, Денис справился на отлично !
Вполне адекватный заказчик, буду рад сотрудничать дальше, и всем советую.

Заявки фрилансеров

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Реклама в маршрутку А4

    Добрый день! Нужно создать рекламку интернет-магазин размера А4 (горизонтально) для размещения в маршрутных такси города. Цветовая гамма желательно должна соответствовать сайту (конечно для узнаваемости). Сайт smart . mk . ua. Привествуется использование слогана (его ...

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обложка для книги

    $50

    Нужно разработать обложку для сборника стихов (тематика: любовная лирика, философская, природа) и сверстать его для подачи в издательство.

    Верстка полиграфии41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Листовки (наклейки) пополнения мобильной связи

    $50

    Необходимо создать листовку (наклейку) в нескольких форматах (А4, А5) платежной системы по пополнению счетов мобильной, интернет связи. Шапка - ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ с логотипом (логотип есть) Тело листовки - логотипы компаний-операторов мобильной/интернет ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Визитка

    $5

    Необходима разработка визитки тема: заправка картриджей, ремонт принтеров описание: картинка ( что то бросское и запоминающееся), слова "заправка картриджей, ремонт принтеров" + контакты (в icq пришлю) рассмотрю 2-3 варианта, выберу 1 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн скотча

    Необходимо красиво скомпоновать текст и логотип. Логотип в кривых и неудачный вариант макета во вложенном файле. Текст сохраняем, лого берем из файла и компонуем все это красиво. Размеры найдете в предложенном макете. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Визитка

    Нужна двухсторонная визитка, два цвета – синий и черный. 1-ая сторона ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТЫ www.ockc.ru и www.dcnt.ru Мацкевич ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн и верстка обложки книги

    $50

    Нужен дизайн и верстка обложки книги, книга - автобиография журналиста, его жизненные истории, интервью. Рассмотрю предложения с набросками. Автор: Семен Семеонв Тема: ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка верстки журнала на Маке

    $100

    Задача: сделать макет журнала для типографии. Нужно сделать верстку 4 статей, 5 полос новостей + обложка, + внести правки корректора. В блоке примерно половина полноцвет, половина ч.б., нужна цветокоррекция. Печать журнала - цифра. Макет ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад