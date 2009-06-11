Реклама в маршрутку А4

Добрый день!

Нужно создать рекламку интернет-магазин размера А4 (горизонтально) для размещения в маршрутных такси города. Цветовая гамма желательно должна соответствовать сайту (конечно для узнаваемости). Сайт smart . mk . ua. Привествуется использование слогана (его видно на сайте под названием), так же посмотрите в приложении описание магазина, которое желательно чтобы было в рекламе.

К сожалению, бюджет Очень ограничен, магазин открыт без вливания каких-либо средств инвесторов или кредитов, работает недавно. Оплата за эту рекламу 50 грн. Если устраивает, пишите. Если не устраивает, скажите свою цену, но я не обещаю что выберу Вас как исполнителя.

Вот кажется и всё. Предельно честно.

Оплата переводом Аваль-Экспрес. Исполнитель из Украины.