Реклама в маршрутку А4

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки363 просмотра

Добрый день!

Нужно создать рекламку интернет-магазин размера А4 (горизонтально) для размещения в маршрутных такси города. Цветовая гамма желательно должна соответствовать сайту (конечно для узнаваемости). Сайт smart . mk . ua. Привествуется использование слогана (его видно на сайте под названием), так же посмотрите в приложении описание магазина, которое желательно чтобы было в рекламе.

К сожалению, бюджет Очень ограничен, магазин открыт без вливания каких-либо средств инвесторов или кредитов, работает недавно. Оплата за эту рекламу 50 грн. Если устраивает, пишите. Если не устраивает, скажите свою цену, но я не обещаю что выберу Вас как исполнителя.

Вот кажется и всё. Предельно честно.

Оплата переводом Аваль-Экспрес. Исполнитель из Украины.

16 лет назад
philler
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обложка для книги

    $50

    Нужно разработать обложку для сборника стихов (тематика: любовная лирика, философская, природа) и сверстать его для подачи в издательство.

    Верстка полиграфии41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Листовки (наклейки) пополнения мобильной связи

    $50

    Необходимо создать листовку (наклейку) в нескольких форматах (А4, А5) платежной системы по пополнению счетов мобильной, интернет связи. Шапка - ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ с логотипом (логотип есть) Тело листовки - логотипы компаний-операторов мобильной/интернет ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Визитка

    $5

    Необходима разработка визитки тема: заправка картриджей, ремонт принтеров описание: картинка ( что то бросское и запоминающееся), слова "заправка картриджей, ремонт принтеров" + контакты (в icq пришлю) рассмотрю 2-3 варианта, выберу 1 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн скотча

    Необходимо красиво скомпоновать текст и логотип. Логотип в кривых и неудачный вариант макета во вложенном файле. Текст сохраняем, лого берем из файла и компонуем все это красиво. Размеры найдете в предложенном макете. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Визитка

    Нужна двухсторонная визитка, два цвета – синий и черный. 1-ая сторона ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТЫ www.ockc.ru и www.dcnt.ru Мацкевич ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн и верстка обложки книги

    $50

    Нужен дизайн и верстка обложки книги, книга - автобиография журналиста, его жизненные истории, интервью. Рассмотрю предложения с набросками. Автор: Семен Семеонв Тема: ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка верстки журнала на Маке

    $100

    Задача: сделать макет журнала для типографии. Нужно сделать верстку 4 статей, 5 полос новостей + обложка, + внести правки корректора. В блоке примерно половина полноцвет, половина ч.б., нужна цветокоррекция. Печать журнала - цифра. Макет ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка пригласительного

    Разработка макета пригласительного, включающего 3 активные зоны: 1- лицевая сторона: рисунок/иллюстрация на заявленную тематику 2- Внуренняяя верхняя часть: текст на полупрозрачном фоне 3- Внутренняя нижняя часть : активная зона с модифицированным ...

    Верстка полиграфии67 заявок
    Закрыт
    16 лет назад