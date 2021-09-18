micelinwww

Михаил Сегиенко micelinwww

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Текст рассылки

    Требуется написать текст для email-рассылки с учетом особенностей копирайтинга. Важно создать привлекающее внимание сообщение, которое будет эффективно доносить информацию до получателей.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст на сайт

    Необходимо написать текст на сайт на двух языках, на русском с переводом на английский. Тематика сайта телевидение, нужен текст на статические страницы, так же небольшие тексты на баннера и описания пакетов телевидения!

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад