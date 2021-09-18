micelinwww

Требуется написать текст для email-рассылки с учетом особенностей копирайтинга. Важно создать привлекающее внимание сообщение, которое будет эффективно доносить информацию до получателей.
Копирайтинг14 заявок
Закрыт
4 года назад
Требуется написать текст для email-рассылки с учетом особенностей копирайтинга. Важно создать привлекающее внимание сообщение, которое будет эффективно доносить информацию до получателей.
Необходимо написать текст на сайт на двух языках, на русском с переводом на английский. Тематика сайта телевидение, нужен текст на статические страницы, так же небольшие тексты на баннера и описания пакетов телевидения!