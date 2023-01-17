michelle_mabana

Мішель michelle_mabana

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UX/UI та графічний дизайнер

Привіт, моє ім'я Мішель!

Я UX/UI дизайнер з України.

Розробляю:

⭐ Фірмовий стиль

⭐ Лендінги

⭐ Логотипи

⭐ Дизайн поліграфії

Працюю в Figma Adobe Photoshop, Illustrator