UX/UI та графічний дизайнер
Привіт, моє ім'я Мішель!
Я UX/UI дизайнер з України.
Розробляю:
⭐ Фірмовий стиль
⭐ Лендінги
⭐ Логотипи
⭐ Дизайн поліграфії
Працюю в Figma Adobe Photoshop, Illustrator
Портфолио
- Дизайн сайта для спортивного клуба27 просмотров
- Иллюстрация девушка обнимает Землю15 просмотров
- Логотип города24 просмотра
- Сайт для магазина украшений12 просмотров
- Сайт для студии дизайна интерьера14 просмотров
- Логотип и иконки для лаунж зоны8 просмотров
- Лендинг для магазина одежды8 просмотров