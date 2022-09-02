О себе:

Меня зовут Иван. Мне 20 и я уже на подходе к завершению обучения на экономическом факультете Государственного Университета. Моя специализация коррелирует с веб-дизайном очень тесно, учитывая тонкости маркетинга и продвижения, специализацию на потребителя, тайм-менеджмент в проектах и на этом, на данный момент, остановимся. В сферу дизайна я попал по просьбе предпочтений моих интересов, так как я весьма творческая личность: в свободное время рисую, начиная с обычных рисунков и заканчивая логотипами и картинками для дизайна. В основное время я занимаюсь веб-дизайном и учусь. Увлекаюсь музыкой, спортом, говорю по-английски. Ценю в людях честность и искренность, кому охота иметь дело с редисками.

Занимаюсь

В дизайне сайтов, UI/UX. Лендинги, интернет-магазины разрабатываются индивидуально, исходя из ваших предпочтений. Разработка макетов под адаптивный дизайн для десктопов, планшетов и смартфонов (при необходимости можем выбрать любые нужные вам разрешения). Для создания проектов используются, как инструменты семейства Adobe, так и другой графический инструментарий.

В дизайне интерфейсов. Подход к каждой задаче с полной ответственностью и интересом. В каждый проект для хорошей работы вкладываю часть себя.

В дизайне мобильных приложений. В мобильных приложениях интуитивно простой дизайн, чему способствует простая навигация и проработанный интерфейс.

Чего ожидать при дальнейшем сотрудничестве:

Бриф + уточняющие вопросы + креатив + идеи с обеих сторон = отличный дизайн.

Документация к проекту внимательно изучается (брифы, дополнительные материалы, вопросы, как с вашей, так и с моей стороны). Чтобы понять полностью задачу, я попрошу вас заполнить небольшой бриф, включающей общую информацию о заказе. Без уточняющих вопросов никуда, это позволит рассмотреть задачу со всех сторон. Если есть вопросы по поводу его заполнения, с удовольствием помогу в этом деле.

Не стесняйтесь говорить о правках, но и без фанатизма было бы здорово обойтись.

Мне, как исполнителю, интересно разработать проект, который будет утвержден

заказчиком в полной мере, а не «и так сойдет», поэтому то, что вам хочется

изменить – пишите.

Мои контакты:

Gmail: [email protected]

Telegram: +(373) 69 769 181 (micuerto)

Instagram: micuerto

Instagram: micuerto_atr (творческий аккаунт)

*Вы можете написать в телеграмм для быстрой связи или же позвонить.