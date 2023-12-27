Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#624
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Заполнение таблиц
Очень ответственный исполнитель. Внимательно подходит к работе. Уточняет непонятные вещи. Высокая работоспособность. Заполнила таблицу нужными данными для 4400 компаний. Спасибо! Продолжаем работать.
Ответный отзыв
Было очень приятно сотрудничать. Задачи были четко сформулированы, оплата была произведена точно в срок по договорённости. Коммуникация была отличной – заказчик всегда был доступен для обсуждения вопросов и готов был решать любые возникающие задачи в процессе работы. Благодарю за достигнутое взаимопонимание.