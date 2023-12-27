Было очень приятно сотрудничать. Задачи были четко сформулированы, оплата была произведена точно в срок по договорённости. Коммуникация была отличной – заказчик всегда был доступен для обсуждения вопросов и готов был решать любые возникающие задачи в процессе работы. Благодарю за достигнутое взаимопонимание.