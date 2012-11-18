Создание сайтов, веб-программирование, верстка.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Хороший человек. Хороший специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Правильная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
$5
10 баллов
11 лет назад
Была задача создать скрипт, который бы позволял на сайте выводить случайным образом разные css файлы из определенной папки. Григорий справился с этой задачей очень быстро и очень качественно, за что я ему очень благодарен! Еще раз спасибо)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко ставит задачу и отвечает на возникшие вопросы. Быстро всё оплатил. Рекомендую!