migrigory

Григорий migrigory

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание сайтов, веб-программирование, верстка.

- Html

- Css

- Javascript (jQuery)

- Php

- Mysql

- Ajax

e-mail: [email protected]

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjax
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Отзывы заказчиков
drpierro
Павел 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Исправление ошибок на сайте
Хороший человек. Хороший специалист. Рекомендую.
Отличный заказчик! Правильная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
avanesov89
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Смена css сайта
Была задача создать скрипт, который бы позволял на сайте выводить случайным образом разные css файлы из определенной папки. Григорий справился с этой задачей очень быстро и очень качественно, за что я ему очень благодарен! Еще раз спасибо)
Отличный заказчик! Четко ставит задачу и отвечает на возникшие вопросы. Быстро всё оплатил. Рекомендую!
Ответный отзыв