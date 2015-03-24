Приветствую вас на своей страничке!

Несколько слов о моей профессиональной деятельности:

Владею английским языком на профессиональном уровне(advanced level). Умею грамотно и красиво выражать мысли.

Выполняю переводы с английского на русский и с русского на английский.

Имею опыт по переводу сайтов, технических инструкций,статей.

Рабочие тематики: туризм, телевидение, спорт, здоровье, питание,взаимоотношения, музыка, информационные технологии.

Выполняю работу качественно и в срок. С удовольствием

рассматриваю постоянное сотрудничество.

e-mail: [email protected]