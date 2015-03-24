Приветствую вас на своей страничке!
Несколько слов о моей профессиональной деятельности:
Владею английским языком на профессиональном уровне(advanced level). Умею грамотно и красиво выражать мысли.
Выполняю переводы с английского на русский и с русского на английский.
Имею опыт по переводу сайтов, технических инструкций,статей.
Рабочие тематики: туризм, телевидение, спорт, здоровье, питание,взаимоотношения, музыка, информационные технологии.
Выполняю работу качественно и в срок. С удовольствием
рассматриваю постоянное сотрудничество.
e-mail: [email protected]
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