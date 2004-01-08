Доброго времени суток!
Меня зовут Майя, и я начинающий веб-дизайнер!
Не цепляйтесь к слову начинающий. Несмотря на маленький опыт работы, я готова сделать законченный дизайн вашего сайта, который зацепит ваших клиентов, проработав детально каждый блок и раздел, подобрав хорошую, выгодную цветовую палитру и эстетичное сочетание шрифтов!
Могу приступить к работе сразу же после получения обратной связи и детального обсуждения визуала лендинга. Имею возможность постоянной связи с заказчиком, поэтому могу постоянно быть на связи.
Ваш финальный дизайн будет продемонстрирован с мокапом, также будет возможность бесплатной несильной корректировки дизайна, если понадобиться что-то поменять в проекте.
Буду рада поработать с вами! Жду обратной связи!
Портфолио
- Лендинг сайта ветеринарной клиники "Алвита"37 просмотров
- Лендинг сайта пекарни&гастробара "Не про хлiб"48 просмотров
- Лендинг сайта "Species of plants"92 просмотра
- Лендинг сайта "Steakhouse"30 просмотров