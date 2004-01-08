Современный дизайн вашего сайта, который понравится вам и вашим клиентам

Доброго времени суток!

Меня зовут Майя, и я начинающий веб-дизайнер!

Не цепляйтесь к слову начинающий. Несмотря на маленький опыт работы, я готова сделать законченный дизайн вашего сайта, который зацепит ваших клиентов, проработав детально каждый блок и раздел, подобрав хорошую, выгодную цветовую палитру и эстетичное сочетание шрифтов!

Могу приступить к работе сразу же после получения обратной связи и детального обсуждения визуала лендинга. Имею возможность постоянной связи с заказчиком, поэтому могу постоянно быть на связи.

Ваш финальный дизайн будет продемонстрирован с мокапом, также будет возможность бесплатной несильной корректировки дизайна, если понадобиться что-то поменять в проекте.

Буду рада поработать с вами! Жду обратной связи!