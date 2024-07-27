Делаю ботов на все случаи жизни
Меня зовут Михаэль Григорьев, я делаю пишу код для разных ботов, а также я копирайтер, промт-инженер и no-code разработчик
Занимаюсь созданием ботов для разных целей, контента на сайты , изображениями, копирайтом и web-разработкой на платформах Glide, Adalo, Tilda, BABL и владею нейросетями (chatGPT, Midjorney и др.) , а также графическим редактором Figma.
Портфолио
- Клоун и зайчик1 просмотр
- Котик4 просмотра
- Изображения279 просмотров
Наполнение сайтов
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от $10от 1 дня
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