Делаю ботов на все случаи жизни

Меня зовут Михаэль Григорьев, я делаю пишу код для разных ботов, а также я копирайтер, промт-инженер и no-code разработчик



Занимаюсь созданием ботов для разных целей, контента на сайты , изображениями, копирайтом и web-разработкой на платформах Glide, Adalo, Tilda, BABL и владею нейросетями (chatGPT, Midjorney и др.) , а также графическим редактором Figma.