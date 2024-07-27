mike2906

Михаил Григорьев mike2906

 
51 год
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Делаю ботов на все случаи жизни

Меня зовут Михаэль Григорьев, я делаю пишу код для разных ботов, а также я копирайтер, промт-инженер и no-code разработчик

Занимаюсь созданием ботов для разных целей, контента на сайты , изображениями, копирайтом и web-разработкой на платформах Glide, Adalo, Tilda, BABL и владею нейросетями (chatGPT, Midjorney и др.) , а также графическим редактором Figma.

Портфолио

Наполнение сайтов
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